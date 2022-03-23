Челябинск, 23 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Челябинской области ещё один гражданин попался на организации незаконных азартных игр. Об этом сообщает 23 марта областное управление СКР.

clry2 Казино

По данным следствия, преступная деятельность велась в Магнитогорске. Гражданин наладил её в нежилом помещении одного из домов.

Сейчас проводится расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении него. Устанавливаются обстоятельства совершения преступления.