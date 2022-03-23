Москва, 23 марта, 2022, 12:00 — ИА Регнум. США по-прежнему не могут заместить поставки российского газа в Европу своим СПГ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявила профессор кафедры экономики и менеджмента МФЮА Елена Сибирская. Так она прокомментировала прогнозы о том, что президент США Джозеф Байден надеется уговорить лидеров ЕС отказаться от поставок российских углеводородов.

Ratfink1973 Природный газ

«Президент США может пообещать [ЕС] много всего, но мы знаем, что обещать — не значит жениться. Взамен предложит перспективы. Красивые, но лишь перспективы», — сказала Сибирская.

Кроме того, она ответила на вопрос о том, смогут ли США заместить поставки российского газа в ЕС своим СПГ.

«Ученые из разных стран уже точно сказали, что нет. Главными аргументами за российский газ были качество поставляемого газа, его КПД, планы по созданию транспортной инфраструктуры (на сегодняшний момент полностью реализуемые) и, самое главное, запасы. И сейчас, проанализировав это рынок, видим, что ситуация коренным образом не поменялась», — сказала Сибирская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США планирует отправиться в Европу для обсуждения с союзниками общей политики в отношении России и введения в действие нового пакета санкций.