Оренбург, , 12:00 — REGNUM На выполнение всего комплекса весенне-полевых работ 2022 года аграриям Оренбургской области потребуется дизтоплива и бензина на сумму 5,3 млрд рублей. Об этом выступая 23 марта на заседании Заксобрания региона, проинформировал первый вице-губернатор, глава минсельхоза Оренбуржья Сергей Балыкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Трактор тяжелого класса на поле перед посевом Александр Погожев © ИА REGNUM

По состоянию на 15 марта имелось 37% дизтоплива и 25% бензина. Эти показатели находятся ниже пологого года. В 2021 году эти показатели 48 и 27% соответственно.

«Все мы понимаем, когда произошла ситуация с увеличением ключевой ставки. Разумеется, где-то на две недели произошел сдвиг. Потому что, только через это время было принято серьёзное решение на уровне правительства РФ о том, что сельхозтоваропроизводителям льготные короткие кредиты будут выдаваться при льготному ключевой ставке, которую возьмет на себя федеральный бюджет», — сказал Балыкин.

На сегодняшний день треть оренбургских сельскохозяйственных предприятия уже кредитуется. Идет активная работа по заключению договоров с поставщиками нефтепродуктов, оплате и вывозу горюче-смазочных материалов.

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