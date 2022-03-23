Белгород, 23 марта 2022, 12:07 — REGNUM За время спецоперации на Украине более 2 500 тонн гуманитарного груза отправлены из Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 23 марта в пресс-службе правительства региона.
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Через Белгородскую область, как транзитный регион, гуманитарная помощь направляется жителям Донецкой и Луганской народных республик и гражданам Украины.
В основном гуманитарные грузы состоят из продуктов питания, предметов первой необходимости, детской гигиены, одежды и бытовой химии.