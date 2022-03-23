Белгород, 23 марта, 2022, 12:07 — ИА Регнум. За время спецоперации на Украине более 2 500 тонн гуманитарного груза отправлены из Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 23 марта в пресс-службе правительства региона.

ИА REGNUN Гуманитарная помощь

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Через Белгородскую область, как транзитный регион, гуманитарная помощь направляется жителям Донецкой и Луганской народных республик и гражданам Украины.

«На днях из четырёх российских регионов к нам было доставлено около 600 тонн гуманитарного груза. Машины приехали из Чувашской республики, Самарской, Воронежской и Тульской областей. Вчера в Белгородскую область прибыло ещё около 20 тонн гуманитарной помощи из Томской области», — рассказали о географии поставок в правительстве.

В основном гуманитарные грузы состоят из продуктов питания, предметов первой необходимости, детской гигиены, одежды и бытовой химии.