Омск, , 11:59 — REGNUM В Омске 20-летний мужчина подозревается в убийстве женщины, сообщили ИА REGNUM 23 марта в региональном следственном управлении СКР.

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Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ («Убийство»). По данным ведомства, вечером 21 марта в квартире на улице Б. Хмельницкого мужчина обнаружил тело 53-летней супруги с ножевым ранением в области спины.

Следователи и полицейские по горячим следам установили, что к преступлению причастен 20-летний молодой человек из посёлка Светлый. Подозреваемый задержан.

По версии следствия, примерно две недели назад молодой омич поссорился с матерью и отчимом, ушёл из дома и снял квартиру, которую посуточно сдавала потерпевшая.

21 марта женщина потребовала заплатить за проживание. Злоумышленник, у которого не было денег, ударил хозяйку квартиры ножом в спину, повредив лёгкое. Пострадавшая умерла на месте преступления.

Подозреваемый похитил у женщины две банковские карты и 400 рублей, а затем скрылся. Он обнаружил себя, оплачивая в магазине товар похищенной картой. Вскоре его задержали в другой съёмной квартире, неподалёку от места преступления.

На допросе у следователя подозреваемый признался в содеянном. Расследование продолжается.

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