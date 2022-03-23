Саратов, 23 марта, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Саратовской области готовность машинно-тракторного парка для проведения весенних полевых работ составляет 93%. Как отмечают в региональном минсельхозе, задействованная в посевной техника при рациональной организации труда позволит провести сев в оптимальные сроки.

Msh.omskportal.ru Посевные работы

Для проведения сезонных полевых работ в Саратовской области имеется 18 090 тракторов, более 6 тыс. зерноуборочных комбайнов; порядка 2,8 тыс. жаток валковых, 1400 косилок, 1130 пресс-подборщиков, 880 граблей, 170 кормоуборочных комбайнов и другая спецтехника.

В прошлом году аграриями региона было приобретено 700 тракторов, 390 зерноуборочных комбайнов и свыше 2 тыс. прочей техники.

ИА REGNUM напоминает, к предстоящей посевной в Саратовской области приобрели минеральные удобрения и семенной материал. Труженики села планируют провести протравливание семян яровых культур в объеме 126,9 тыс. тонн.

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