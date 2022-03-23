Краснодар, , 11:57 — REGNUM Краснодарское предприятие НИЦ «Технологии», специализирующееся на производстве камер видеонаблюдения, в том числе применяемых в рамках системы «Безопасный город», наращивает производство.

Кубань Иван Шилов © ИА REGNUM

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После введения санкций отечественные производители получают всё больше заказов на продукцию, и готовы полностью вытеснить импортные аналоги. Импортозамещения стимулируют и власти региона — для предприятий, который займутся выпуском импортозамещающей продукции, максимальный размер льготного займа под 0,1% составит свыше 100 млн рублей.

На НИЦ «Технологии» выпускают камеры видеонаблюдения, которые используют буквально повсюду — на дорогах, во дворах, в жилых комплексах, в учреждениях социального обслуживания, образовательных учреждениях.

«На данном этапе происходит полный цикл разработки — от идеи до конечной реализации. Мы стремимся к полному импортозамещению, использованию только отечественного оборудования, полагаясь на умы наших инженеров», — цитирует «Кубань 24» руководителя коммерческого отдела компании по производству камер видеонаблюдения Дениса Жирнова.

В связи с ужесточением санкций в отношении России появились сложности с ввозом импортных комплектующих, однако кубанские производители проблему уже решили собственными силами. А уход западных компаний привёл к увеличению спроса на отечественную продукцию. Как отмечают на предприятии, объёмы производства растут ежедневно.

«Сейчас мы можем сказать, что мы справляемся и ждем только увеличения спроса, но надеемся на поддержку государства в этой ситуации. И краевые власти нам помогают, и на федеральном уровне нас поддерживают», — сообщил исполнительный директор группы компаний по производству камер видеонаблюдения Павел Галицкий.

С начала 2022 года краевым Фондом развития промышленности были одобрены заявки на общую сумму более 200 млн рублей, а импортозамещающим производителям будут предоставлять займы под ставку лишь в 0,1% годовых .