Оренбург, , 11:56 — REGNUM Оренбургская область испытывает недостаток семян гибридов кукурузы — 839 тонн и семян подсолнечника — 1554 тонны. Об этом говорится в докладе первого вице-губернатора, главы минсельхоза Сергея Балыкина перед Заксобранием, передает корреспондент ИА REGNUM.

Поля подсолнечника Светлана Шаповалова

В 2022 году планируется посеять 114,9 тыс. га кукурузы, из них 64,3 тыс. га — на зерно и 50,6 тыс. га — на силос, а подсолнечника — 1 053,8 тыс. га. Обеспеченность семенами подсолнечника составляет 3616 тонн (70%): из них отечественной селекции — 1725 тонн (48%) и импортной — 1891 тонны (52%). Обеспеченность семенами гибридов кукурузы составляет 1398 тонн (62%): из них отечественной селекции — 834 тонны (60%) и импортной — 563 тонны (40%).

Балыкин подчеркнул, что на сегодняшний день область практически в полном объеме обеспечена семенами на весенний сев 2022 года. Районированными семенами к началу сева аграриев обеспечат полностью. Причем партии зерновых будут доведены до 100% кондиционных.