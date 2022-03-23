Бразилиа, , 12:00 — REGNUM Государственное министерство Бразилии 22 марта подало иск об административном правонарушении против действующего президента страны Жаира Болсонару и бывшего секретаря палаты депутатов Валдерис да Консейсао. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

Против Болсонару (сс) Nícolas Chidem

Болсонару обвиняется в фиктивном назначении Валдерис в 2003 году на несуществующую должность секретаря депутата. Валдерис значилась сотрудником и получала зарплату на протяжении 15 лет, пока в 2018 году не было опубликовано журналистское расследование о «секретаре-призраке».

Министерство требует публичного осуждения действий президента и возврата государственных средств, потраченных на несуществующего сотрудника. По данным следствия, за 15 лет Валдерис ни разу не приезжала в столицу Бразилиа, где должна была работать.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-президент Бразилии назвал психопатом действующего главу государства