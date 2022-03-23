Москва, 23 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. То, что в данный момент происходит в мире связано не только напрямую с Украиной, а является попыткой США доминировать в нем. Об этом 23 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и преподавателями МГИМО.

Mid.ru Сергей Лавров

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Как указал глава МИД РФ, антироссийские санкции рассчитаны на то, чтобы убрать препятствие в виде России на пути построения Вашингтоном однополярного мира.

«Это не про Украину, это про миропорядок, в котором США хотят быть единоличным сувереном и доминировать», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в настоящее время происходит апофеоз связанного с Украиной кризиса.