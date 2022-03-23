Томск, 23 марта, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Администрация Томска разрабатывает регламент работы предприятий по прокату электросамокатов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, документ позволит обеспечить большую безопасность сервиса для горожан.

На самокате

В частности, на сегодня составлен список мест для парковки самокатов. Скорость их в пешеходной зоне планируется ограничить 10 км в час. При этом центральная аллея на верхней террасе Лагерного сада будет полностью закрыта для движения электросамокатов.

«Планируется, что документы будут подписаны с предпринимателями уже в апреле. После чего сервисы шеринга электросамокатов смогут начать работу в Томске», — отметили в мэрии.