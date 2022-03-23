Москва, 23 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили в Киеве украинский зенитно-ракетный комплекс С-300. Об этом 23 марта сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM С-300

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В министерстве показали видеозапись уничтожения украинской техники. Комплекс С-300 обнаружил российский беспилотный аппарат. После этого ВС РФ поразили цель ударом высокоточного ракетного оружия.

Уточняется, что комплекс С-300 находился на северной окраине Киева в зоне промышленной застройки. На кадрах — момент обнаружения и удара.