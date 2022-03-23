Москва, 23 марта, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Исполнительница и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась на недостающую функцию в мессенджере Telegram. Она записала ролик на эту тему и опубликовала в личном канале.

Скриншот видео в YouTube Ольга Бузова

По словам Бузовой, в сервисе не хватает фильтров для записи роликов, также известных как «маски» — подобная функция существует в соцсети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поэтому артистка решила напрямую обратиться к создателю мессенджера Павлу Дурову: «У меня вопрос к Павлу Дурову. Скажите, Павел, уважаемый, а будут маски в Telegram или нет?» — негодует певица.

Ранее Ольга Бузова лишилась аккаунта в Instagram с 23 млн подписчиков. По словам певицы, при попытке зайти в свой профиль появляется сообщение, что такой страницы не существует.