Москва, 23 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Большинство жителей России (68%) предпочитают расплачиваться преимущественно безналичным способом. Об этом свидетельствуют данные опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Осуществляют повседневную оплату товаров и услуг только безналичному расчету 17%,. Части используют безналичные платежи 51% опрошенных. Затруднились ответить 2% Безналичные платежи чаще выбирают женщины, жители ЦФО, СЗФО и ДФО

Стали чаще пользоваться наличными деньгами 30% граждан. Только наличными расплачиваются 12%, время от времени — 18%. При этом переход к наличной оплате более всего характерен для людей 25−44 лет с доходами выше среднего.

Опрос проведен в марте 2022 года среди 1600 граждан старше 18 лет в 53 регионах РФ. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, не готовы отказаться от наличных денег почти три четверти жителей России (73%).

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