* ИГ — запрещённая в России организация

Стокгольм, 23 марта, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Несколько недель назад СМИ стало известно, что шведский IT-гигант Ericsson якобы платил взятки боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы террористы не мешали компании вести бизнес в Ираке. Теперь против шведской фирмы официально была подана жалоба в Полицию Швеции, а с момента публикации шокирующих новостных материалов акции компании упали в цене более чем на 25%. Об этом 23 марта сообщил телеканал SVT.

Швеция

После разоблачения телеканала SVT, журналистам которого удалось получить доступ к внутреннему отчету за 2019 год, где руководству компании было четко сказано, что сотрудники были вынуждены «подкупать террористов», правлению Ericsson пришлось нелегко.

Теперь две крупные американские консалтинговые фирмы рекомендовали акционерам воздержаться от голосования против увольнения всего состава совета директоров или его части на общем собрании, которое состоится на следующей неделе. Однако акционерам также не рекомендуется провести встречу с руководящим менеджментом, чтобы задать ему, мягко говоря, нелицеприятные вопросы.

«В связи с пандемией» руководство Ericsson решило провести голосование в удаленном формате, то есть без возможности встречи один на один с топ-менеджерами.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.