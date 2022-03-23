Киев, 23 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Министр МВД Чечни Руслан Алханов навестил бойцов из Чечни, получивших ранения при выполнении задач по освобождению Украины от нацистских бандформирований. Глава правоохранительного ведомства убедился, что их хорошо лечат и скоро бойцы встанут в строй, сообщил 23 марта глава Чечни Рамзан Кадыров.

Алексей Колчин ИА REGNUM Росгвардия

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«По моему поручению Руслан Алханов также навестил раненых бойцов из Чеченской Республики и лично убедился, что они получают качественное и своевременное лечение. Ребята расстроены, что временно выбыли из строя, и жаждут вновь присоединиться к сослуживцам», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Ранее Кадыров также рассказал, что министр МВД Чечни Руслан Алханов, посетил на Украине расположение чеченских бойцов, участвующих в специальной операции, осмотрел условия, в которых они проживают, «проверил их моральные и боевые качества».

По словам главы Чечни, министр остался доволен увиденным: у бойцов есть всё необходимое, они оснащены по последнему слову техники и экипировки, а их боевой настрой «самый запредельный».

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