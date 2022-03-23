Стокгольм, , 11:53 — REGNUM Шведский муниципалитет Эвертурнео граничит с двумя финскими муниципалитетами, оба из которых намерены построить 62 ветряные турбины для выработки электричества. Однако местный жители шведских приграничных областей и городков, которые отделены от Финляндии пограничной рекой протестуют против строительства ветряков, которые испортят туристических образ их мест. Об этом 23 марта сообщил телеканал SVT.

Ветряки Myriams-Fotos

Муниципальный советник шведского Эвертурнео Тумас Мёртберг негодует. Когда журналисты SVT приехали на место, чтобы взять у него интервью, он указал им на гору Ревясваара на другом берегу реки Турне, где будут построены 12 ветротурбин.

«Больше всего они будут докучать нам. Они будут у нас прямо перед лицом стоять!» — объяснил политик.

Однако в финских муниципалитетах, где будут построены турбины, так не считают, поскольку местные власти получат средства, чтобы потратить их на финансирование местной инфраструктуры и жизни финских граждан.