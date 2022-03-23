Стокгольм, 23 марта 2022, 11:53 — REGNUM Шведский муниципалитет Эвертурнео граничит с двумя финскими муниципалитетами, оба из которых намерены построить 62 ветряные турбины для выработки электричества. Однако местный жители шведских приграничных областей и городков, которые отделены от Финляндии пограничной рекой протестуют против строительства ветряков, которые испортят туристических образ их мест. Об этом 23 марта сообщил телеканал SVT.
Муниципальный советник шведского Эвертурнео Тумас Мёртберг негодует. Когда журналисты SVT приехали на место, чтобы взять у него интервью, он указал им на гору Ревясваара на другом берегу реки Турне, где будут построены 12 ветротурбин.
«Больше всего они будут докучать нам. Они будут у нас прямо перед лицом стоять!» — объяснил политик.
Однако в финских муниципалитетах, где будут построены турбины, так не считают, поскольку местные власти получат средства, чтобы потратить их на финансирование местной инфраструктуры и жизни финских граждан.