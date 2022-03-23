Москва, 23 марта, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Соединённым штатам Америки невыгодно быстрое завершение переговоров между Российской Федерацией и Украиной. Об этом 23 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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По словам Лаврова, США заинтересованы максимально долго держать Россию в состоянии боевых действий и при этом продолжать поставки оружия на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры между Россией и Украиной проходят тяжело, поскольку украинская сторона постоянно меняет позицию, заявил министр иносранных дел России Сергей Лавров.