Сеул, 23 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назначил директора Азиатско-Тихоокеанского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Ли Чхан Ёна новым главой Банка Кореи (ЦБ Южной Кореи). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление помощника президента по связям с общественностью Пак Су Хёна.

Me Здание Банка Кореи в Сеуле

Известно, что Ли Чхан Ён сменит на этом посту Ли Чжу Ёля, срок полномочий которого истекает в конце марта.

Как отметил представитель администрации президента, Ли Чхан Ён обладает знаниями в сферах внутренней и международной экономики, денежно-кредитной политики, а также пользуется доверием окружающих. Отмечается, что его кандидатура обсуждалась с канцелярией избранного президента Юн Сок Ёля.

По мнению аналитиков, смена руководителя может привести к изменению курса денежно-кредитной политики Банка Кореи, который успел трижды повысил ставку с августа 2021 года.