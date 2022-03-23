Токио, , 11:42 — REGNUM До рекордного уровня на фоне ситуации вокруг Украины и нарушения цепочек поставок из-за антироссийских санкций увеличились в Японии цены на изготовленные из стали строительные материалы. Об этом 23 марта сообщает газета Nikkei.

Арматура, используемая для строительства фундамента Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

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Уточняется, что компания Tokyo Steel решила поднять цены на стройматериалы на 6−9% и теперь, к примеру, стоимость одной тонны двутавровых используемых везде в строительстве балок составляет 121 000 иен (около $1 тыс. по текущему курсу).

Также указывается, что компания Kyoei Steel повысила почти на 7% стоимость стальной арматуры, которая применяется в каркасах зданий.

При этом отмечается, что доля России и Украины в мировом экспорте составляла порядка 11% и в нынешней ситуации растут проблемы с поставками, а спрос и предложение на железный лом тоже являются ограниченными.

Помимо того, японские строительные компании сталкиваются с повышением закупочных цен на другие строительные материалы и в том числе на древесину, шпон и бетон.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Минздрава РФ сообщили, что в России нет дефицита жаропонижающих сиропов для детей.