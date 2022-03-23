Стокгольм, 23 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Кисломолочный продукт кефир исчезнет из ассортимента сети магазинов Arla в Швеции. Причина заключается в том, что на упаковке товара с русскоязычным названием виден Кремль и Красная площадь. Об этом 23 марта сообщил телеканал SVT.

Messir Кефир

Однако не всем покупателям понравилось решение Arla, которое встретило массовую критику в Twitter.

«Что будет дальше? Запретят набор «Лебединого озера»?» — написал один из пользователей.

По словам медиа-стратега Брит Стаксон, решение Arla является ошибкой. Она считает, что вместо этого компания должна была объяснить, что Красная площадь, Кремль, другие виды Москвы являются частью русской культуры, которую нельзя просто так запрещать.