Владивосток, , 11:49 — REGNUM Студенты Владивостокского судостроительного колледжа спасли утопающих в озере подростков в парке Минного городка, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Тонущий человек Leninsk-kuznetskiy.frant.me

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Дмитрий Федотенков и Артём Сукач возвращались с учебы и увидели двух тонущих в озере подростков 13 и 15 лет. Студенты, не раздумывая, бросились на помощь. Разломав лёд, они добрались до мальчишек и вытащили их на сушу.

«Спасибо ребятам за смелость и мужество. Обязательно поблагодарим их. Кстати в спасении принимал участие ещё один мужчина. Он пожелал не называть своего имени. Конечно, и он достоин глубокого уважения», — написал Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель следственного управления СКР по Туве Константин Столбин наградил 12-летнего воспитанника Кызылского кадетского училища за спасение утопающего.