Омск, , 11:42 — REGNUM Предприятия Омской области выпускают все основные пищевые продукты, включая специальные продукты питания для детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 марта в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

По данным министерства, регион также расширяет своё участие в политике импортозамещения продовольствия в России.

По итогам 2021 года в Омской области уровень самообеспечения по зерну составил 189%, по яйцу — 122,4%, по молоку и молочным продуктам — 109,4%, по картофелю — 100%, по мясу и мясопродуктам — 100%, по овощам — 60%.

До поступления урожая 2022 года зерна в регионе более чем достаточно, заверили власти.

Для предстоящей посевной в регионе подготовлено более 355,4 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур. Обеспеченность семенами превышает 100%.

Посевная площадь в регионе в текущем году составит 2984 тыс. га. Это 101,3% к уровню прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае в 2022 году общая посевная площадь сельхозкультур прогнозируется на уровне 1 млн 515 тыс. га.

Читайте также: Красноярские аграрии готовятся к посевной