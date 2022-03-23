Москва, 23 марта, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Если РФ покинет ряды Всемирной торговой организации, то она окажется в парадоксальной ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков. Так он прокомментировал позицию Минэкономразвития РФ, которое выступило против выхода РФ из ВТО.

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«РФ не нужно выходить из ВТО. Нашим компаниям по-прежнему нужны правила игры на внешних рынках. Нужна максимальная стабильность в торговле. В том числе со странами Азии, Африки, с которыми мы торгуем и с которыми мы можем и намерены торговлю расширять, — сказал Медведков. — Покинув ВТО, мы окажемся в несколько парадоксальной ситуации. Выйдя из ВТО, Россия лишится всех прав, но сохранит, по сути, все обязательства. Это произойдет потому, что Договор о ЕАЭС основан на правилах ВТО, и мы должны будем следовать этим правилам и в будущем. А наши торговые партнеры из стран дальнего зарубежья — нет. Они, наоборот, смогут дискриминировать российские товары и услуги, вводить ограничения их ввоза и заниматься неограниченным протекционизмом».

Рассуждая о плюсах, которые получает РФ от членства в ВТО, Медведков указал на стабильность правового режима для торговли, возможность согласовывать новые правила торговли, пользоваться механизмом разрешения споров.

«Страны-санкционеры решили не применять правила ВТО в отношении России в полном объеме — мы можем обжаловать это решение. Но на них в любом случае приходится не более половины торговли, остальная половина развивается с теми странами, которые готовы торговать честно», — сказал Медведков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что многие европейские страны не поддержат инициативу США заморозить участие РФ в ВТО.