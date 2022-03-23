Донецк, 23 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. До 102 увеличилось количество населённых пунктов в Донецкой Народной Республике, освобождённых от сил Украины. Об этом сообщает 23 марта штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Отмечается, что в числе населённых пунктов, освобождённых группировкой войск республики, Сладкое, Урожайное и Золотая Нива. Бои идут за Мариуполь, Марьинку, Верхнеторецкое, Новомихайловку и Новобахмутовку.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее в штабе информировали о переходе под контроль ДНР 99 населённых пунктов.

Читайте также: Три мирных жителя ДНР ранены в результате обстрела украинских войск