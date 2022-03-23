Ереван, 23 марта 2022, 11:40 — REGNUM Между министерствами обороны Армении и Азербайджана установлена специальная прямая связь для предупреждения критических инцидентов. Об этом, как сообщает 23 марта ереванское интернет-издание Hetq, говорится в ответе от армянского военного ведомства на запрос.
По данным журналистов, никакой другой информации по этому вопросу в минобороны не сообщили, ссылаясь на то, что это нужно для обеспечения безопасности связи.
«Интересно здесь то, что в сообщении Совета Европы чётко говорилось, что между министрами обороны двух стран будет установлена специальная связь, а минобороны РА в своём ответе использует формулировку «между министерствами», — отметили авторы материала.
Журналисты отмечают, что, исходя из полученного ответа, непонятно, общаются ли министры обороны двух стран напрямую.
Напомним, в марте жители села Неркин Сюникской области Армении стали сообщать о продвижении азербайджанских военнослужащих на армянскую территорию. Отмечалось, что продвижение составило до одного километра. В минобороны Армении отрицают, что Баку взял под контроль новые территории.
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