Москва, 23 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Украинский кризис показал цели западного мира. Об этом 23 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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"Мы наблюдаем апофеоз украинского кризиса. Нет сомнений никаких, что одним из правил, которые Запад хочет реализовать, является сдерживание любого конкурента. Сейчас вот Россия, Китай объявлен следующим или параллельно всё это будет происходить. И целью этого миропорядка, основанного на правилах, является, ни много ни мало, полное возрождение однополярного мира», — заявил Лавров.