Москва, 23 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Переговорный процесс между Российской Федерацией и Украиной проходит тяжело, заявил 23 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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По словам министра, переговоры между Россией и Украиной проходят тяжело, поскольку украинская сторона постоянно меняет свою позицию.

Как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина в ходе переговоров всегда использует методички, составленные в США.