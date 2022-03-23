После ЧП на теплосетях в столице Еврейской АО на ТЭЦ проведут проверку
Биробиджан, 23 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Теплоэлектроцентраль в столице Еврейской АО проверят по поручению главы региона Ростислава Гольдштейна. Её также будет необходимо реконструировать, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 марта в пресс-службе правительства региона.
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Такая необходимость возникла после ЧП на теплотрассе, которое оставило без отопления порядка 380 домов. С предложением обновить теплоцентраль выступил начальник департамента строительства и ЖКХ автономии Владимир Петренко. Он отметил, что сотрудники ТЭЦ Биробиджана не в полной мере были готовы к решению возникшей проблемы из-за нехватки техники и грамотного персонала.
Ростислав Гольдштейн констатировал, что для недопущения подобных аварий на ТЭЦ должна пройти масштабная проверка.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в Биробиджане был зафиксирован прорыв теплотрассы, коммунальщики искали место аварии. Тепловая энергия в городе расходовалась сверхнормативно. От отопления отключили часть города, ограничения коснулись порядка 35 тыс. человек. Вынужденно не работали детские сады.