Вашингтон, , 11:44 — REGNUM Американский рэп-исполнитель YBN Nahmir (Николас Симмонс) рассказал о проблемах с употреблением алкоголя. Соответствующую информацию приводит HipHopDX 22 марта.

YBN Nahmir Скриншот YouTube

По словам музыканта, он уже три года страдает от алкогольной зависимости и это негативно отражается на его творчестве. Также YBN Nahmir отметил, что в настоящее время он планирует пройти курс реабилитации и «начать новую главу в жизни».

Напомним, что YBN Nahmir начал музыкальную деятельность в 2015 году, представив свой дебютный сингл Hood Mentality. В 2021 году он опубликовал первый студийный альбом под названием Visionland.

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