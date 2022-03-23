Чухлома, Костромская область, 23 марта, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Родители учеников 4 «Г» класса Чухломской средней школы имени Яковлева отправили заявление в прокуратуру Костромской области, в котором пожаловались на «некорректное» поведение руководства по отношению к детям и запрет на посещение туалетов. Об этом они рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

Http://www.eduportal44.ru Чухломская школа

Родительский комитет считает, что завуч школы Евгения Смирнова допускает предвзятое отношение к ученикам из-за конфликта, начавшегося в сентябре 2021 года.

«За неделю до начала нового учебного года родителей поставили перед фактом, сказав, что класс, где учатся наши дети, из-за нехватки помещений будет уменьшен вдвое и разделён стеной, чтобы уместить в нём ещё один детский коллектив. Не вдаваясь в подробности, дети сидели практически на головах друг у друга, были нарушены все мыслимые и немыслимые нормы СанПиНа. Благодаря систематическим походам в районный отдел образования проблему удалось решить, стену снесли. На этом конфликт был исчерпан, но с ноября 2021 года завуч начала наседать на наших детей», — рассказала член родительского комитета Вера Чистобаева.

В пример приводится несколько ситуаций. Так, в ноябре 2021 года «в отсутствие» классного руководителя завуч поручила детям решить 40 математических примеров за 4 минуты. При этом она «подгоняла детей, не давая им сосредоточиться». По словам родителей, даже «хорошисты и отличники» получили после этого плохие оценки. Также в жалобе говорится об уроке технологии, который проводила руководительница. Указано, что Смирнова не предупредила детей и родителей о том, что на него необходимо принести картон и ножницы. Пятерым ребятам за отсутствие этих предметов поставили двойки.

Также родителей смутил приказ, которым руководство школы запретило детям ходить в туалет на уроках. Отлучаться за отправлением естественных потребностей на переменах можно только по одному человеку.

«Данное ограничение негативно сказывается на физическом и психологическом состоянии наших детей», — говорится в жалобе, направленной в прокуратуру.

Итогом конфликта стало заявление об увольнении, написанное классным руководителем 4 «Г» Олесей Макаровой. Родители считают, что этому способствовали ситуации с учениками и беседа с руководством школы, которое поставило ей в вину «неумение удержать недовольство родителей внутри учебного заведения».

«Олеся Сергеевна Макарова вела наш класс 3 года, её уважали родители и любили дети. Всё было хорошо. Но потом она написала заявление об увольнении, указав на давление со стороны завуча. До конца учебного года осталось пару месяцев, а наши дети остались без учителя», — добавила Чистобаева.

Прокуратура начала проверку по претензиям, высказанным в заявлении. Дать ответ жителям Чухломы должны в течение 30 дней.

Напомним, ранее в Чухломском районе произошло массовое увольнение управленцев от образования. Свои посты покинули все сотрудники отдела образования администрации, директор Чухломской средней школы, его заместители, трое учителей, директор Судайской средней школы. Работники образования и родительский комитет школы имени Яковлева, где воспитывается 700 детей, связали происходящее с неэтичным поведением главы района Владимира Бахвалова. Департамент образования косвенно подтвердил наличие конфликта. Позже специалисты на вакантные должности были найдены.