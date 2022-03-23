Москва, 23 марта, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов покинул расположение сборной России по футболу. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба национальной команды.

Антон Зайцев Александр Селихов

Отмечается, что по окончании одной из тренировок Селихов почувствовал боль в спине. После проведения обследования тренерский штаб совместно с врачами принял решение отпустить вратаря в расположение клуба.

«Приняли решение не рисковать здоровьем футболиста и по согласованию с врачом «Спартака» отпустили спортсмена в расположение клуба для дальнейшего лечения и подготовки к предстоящим матчам», — сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Напомним, учебно-тренировочный сбор российской национальной команды проходит в Москве с 21 по 27 марта.

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