Казань, 23 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Татарии выявили за сутки 299 случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 306 тестов на COVID-19. Госпитализировали за прошлый день 125 заболевших, сообщает 23 марта общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На сегодняшний день в республике всего зарегистрировано 135 013 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 122 376 пациентов, скончались 1828 человек. За сутки больничный закрыли 1102 пациента, умерли четверо инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии повторную вакцинацию от коронавируса прошли более 271 тыс. жителей.

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