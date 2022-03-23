Лондон, 23 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Индекс потребительских цен в Великобритании в феврале вырос до 6,2% по сравнению с 5,5% в январе и снова достиг самого высокого уровня с марта 1992 года, когда она составляла 7,1%. Об этом со ссылкой на Национальную статистическую службу Соединённого Королевства сообщает британская газета Evening Standard.

Инфляция

Рост оказался выше, чем ожидалось, и произошёл после повышения цен на продукты питания, одежду и обувь, а также на ряд товаров и услуг. По данным статистической службы, инфляция выросла в десять из 12 категорий и только в сфере связи и образования роста не наблюдается.

Эксперты предупреждают, что цены будут расти ещё больше, поскольку конфликт на Украине повышает и без того заоблачную инфляцию, усугубляя болезненный рост цен на энергоносители, топливо, товары и продовольствие.

Как сообщает The Independent, повышение предельных цен на энергоносители, планируемая отмена снижения НДС на гостиничные услуги и увеличение взносов на национальное страхование усугубят кризис, с которым сталкиваются британские домохозяйства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале текущей недели в Великобритании цена на стоимость бензина обновила рекорд. Так, средняя стоимость бензина составила 1,67 фунта за литр, а дизельного топлива — 1,79 фунта за литр. Стоимость литра бензина за последний месяц выросла на 16 пенсов, что сделало заправку обычного 55-литрового семейного автомобиля почти на девять фунтов дороже. А средняя стоимость дизельного топлива за последний месяц выросла более чем на 24 пенса.