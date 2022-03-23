Кито, , 11:39 — REGNUM Объединенный рабочий фронт Эквадора призвал 23 марта жителей столицы выйти на улицы и провести демонстрации против действий правительства по приватизации объектов промышленности. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Полиция Эквадора

«Мы мобилизуемся против коррупции и попыток приватизации стратегических секторов, принадлежащих эквадорцам», — говорится в тексте призыва.

Протестующие также направляют своё недовольство против неконтролируемой добычи полезных ископаемых, наносящей непоправимый урон природе. К акции также присоединятся противники обсуждаемого в настоящее время Закона о привлечении инвестиций, конфедерация коренных народов Эквадора и члены профсоюзов электроэнергетики, нефтяного сектора и преподавателей.

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