Кито, 23 марта, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Объединенный рабочий фронт Эквадора призвал 23 марта жителей столицы выйти на улицы и провести демонстрации против действий правительства по приватизации объектов промышленности. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Полиция Эквадора

«Мы мобилизуемся против коррупции и попыток приватизации стратегических секторов, принадлежащих эквадорцам», — говорится в тексте призыва.

Протестующие также направляют своё недовольство против неконтролируемой добычи полезных ископаемых, наносящей непоправимый урон природе. К акции также присоединятся противники обсуждаемого в настоящее время Закона о привлечении инвестиций, конфедерация коренных народов Эквадора и члены профсоюзов электроэнергетики, нефтяного сектора и преподавателей.