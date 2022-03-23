Донецк, , 11:35 — REGNUM В результате обстрелов вооружённых формирований Украины в Донецкой Народной Республике ранены три человека. Об этом 23 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Артобстрел Mil.gov.ua

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В штабе рассказали, что на улице Петровского в Петровском районе Донецка были ранены двое мирных жителей. Ещё один пострадавший получил ранение в микрорайоне Центральный в Ясиноватой.

В штабе призвали жителей ДНР не выходить из дома без лишней необходимости.