Челябинск, , 11:34 — REGNUM В Челябинске на АО «НПО «Электромашина» разработали контакторы (выключатели для электромашин), превосходящие импортные аналоги. Об этом сообщил журналистам директор по стратегическому и инновационному развитию предприятия Леонид Зелепухин

Челябинский троллейбус

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«Контактор электромагнитный исторически выпускался импортный и поставлялся в интересах РЖД. Мы же своими силами полностью импортозаместили данный продукт. Он состоит на 100% из отечественной элементной базы», — рассказал Зелепухин.

Как сообщает «Первое областное», вагоны поездов им снабдят уже этой весной. А для использования в городском общественном транспорте контакторы ещё дорабатывают. Но уже понятно, что отечественная разработка оставляет западных конкурентов позади.

Летом на предприятии собираются начать серийный выпуск контакторов для электротранспорта. И тогда же их смогут устанавливать в трамваи и троллейбусы.