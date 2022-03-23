Москва, , 11:36 — REGNUM Олигархи из России в спешке пытаются продать европейским галереям дорогие произведения искусства из своих коллекций. Об этом 23 марта пишет Page Six, ссылаясь на свои источники.

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По данным инсайдера, как минимум шесть олигархов предпринимали попытки незаметно продать работы Пикассо, Уорхола, Джеффа Кунса, Модильяни, Кандинского и других известных художников. Стоимость картин оценивают в диапазоне от $30 до $100 млн.

«Они хотят быстро обналичить деньги, поскольку боятся, что коллекции будут конфискованы», — говорит источник, объясняя это решение санкциями против России. Он также добавил, что пока европейские галереи не соглашаются на сделки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта 2022 года власти Италии заморозили активы олигархов из России, которые попали под действие западных санкций. Общая сумма замороженных активов составила €800 млн.

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