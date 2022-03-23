Москва, 23 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Если ФРС США будет повышать ставку меньше чем на 50 базисных пунктов, то это может усложнить борьбу с инфляцией в американской экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал прогнозы о том, что ставка ФРС США будет расти не на 25 б.п., а на 50.

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«Учитывая то, насколько сильно ключевая ставка США отстает от инфляции, шаг в 50 базисных пунктов смотрится абсолютно логично, — сказал Хестанов. — Меньшее повышение может негативно повлиять на инфляционные ожидания, после чего бороться с инфляцией станет еще сложнее. Энергичное повышение на 50 б. п. ожидается рынками с высокой долей вероятности и уже заложено в качестве базового сценария во все экономические прогнозы, ожидания и показатели, поэтому ждать сильных эффектов от такого повышения не следует».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что повышение ставки ФРС США обернется замедлением темпов роста американской экономики.