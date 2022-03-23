Бухарест, 23 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Подразделения румынских военно-воздушных сил активизируют патрулирование воздушного пространства над Румынией. Об этом 23 марта сообщает «Бухарестское телевидение».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Согласно официальной информации, нововведение связано с необходимостью укрепления восточных рубежей НАТО.

«ВВС нашей страны в состоянии полностью контролировать небо над Румынией и защищать интересы Североатлантического альянса», — резюмировал румынский президент Клаус Йоханнис.

Напомним, 22 марта истребитель ВВС Румынии был поднят по тревоге для сопровождения пассажирского самолета компании Turkish Airlines, направлявшегося из Москвы в Стамбул, после сообщения о якобы заложенной на его борту бомбе.