Донецк, 23 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Петровский район Донецка оказался под обстрелом вооружённых формирований Украины. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ngu.gov.ua Артобстрел

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В 10:50 из Красногоровки, находящейся под контролем украинских военных, было выпущено пять мин калибром 120 мм. Под обстрел попал Петровский район Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, по посёлку шахты «Трудовская» в Донецке было выпущено десять мин калибром 120 мм.