Санкт-Петербург, 23 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Ленинградской области до 2024 года поэтапно закроют восемь мусорных полигонов, на их месте появятся современные заводы по переработке бытовых отходов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на заседании Законодательного собрания Ленобласти, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон

Глава региона напомнил, что Ленобласть тесно связана с Петербургом. Несмотря на то, что область раньше своего соседа-мегаполиса начала мусорную реформу, переход города на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) скажется на Ленобласти.

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Александр Дрозденко пояснил, что, согласно действующим законам, работа мусорных полигонов в границах населенных пунктов запрещена. Ввиду чего именно в Северной столице полигоны были закрыты, а отходы мегаполиса переведены для утилизации на территорию Ленобласти. После чего началась работа по созданию единого мусорного оператора.

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«Полигоны невозможно закрыть в один день. У нас есть программа поэтапного закрытия полигонов до конца 2024 года, будут закрыты восемь полигонов, два из которых уже прекратили работу, один в Волосово, второй — Северная Самарка», — напомнил Дрозденко указав, что жители области выступают против сжигания мусора.

Вместе с тем в современном мире нет ни одной действующей технологии по 100%-ной сортировке мусора. Ввиду чего, необходимы заводы по глубокой сортировке и переработке ТКО, которые появятся на Островском и Дубровском карьерах.

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«То, что не подлежит сортировке, будет использовано на рекультивацию карьеров с последующим лесовосстановлением. Это нарушенные земли глубиной до 10−12 м, которые можно заполнять компостом и дальше, завезя органику, высадить леса» — пояснил губернатор.