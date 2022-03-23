Ярославль, 23 марта 2022, 11:29 — REGNUM Художественный руководитель и главный дирижер Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра Мурад Аннамамедов может стать почетным гражданином Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мурад Аннамамедов
Мурад Аннамамедов
Yarregion.ru

Соответствующее ходатайство из регионального правительства поступило в Ярославскую областную думу и 23 марта было поддержано комитетом думы по депутатской деятельности. Мурад Аннамамедов возглавляет Ярославский симфонический оркестр с 1994 года, с 2003 года — народный артист России.

С 2010 года звание почетного гражданина Ярославской области присваивается не более чем трем лицам в течение срока полномочий одного созыва Ярославской областной думы. За этот период почетными гражданами Ярославской области стали первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, экс-руководитель Ярославского облисполкома Владимир Ковалев, глава Угличского района Элеонора Шереметьева, глава областной ветеранской организации Александр Каменецкий.