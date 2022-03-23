Ярославль, 23 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Художественный руководитель и главный дирижер Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра Мурад Аннамамедов может стать почетным гражданином Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Мурад Аннамамедов

Соответствующее ходатайство из регионального правительства поступило в Ярославскую областную думу и 23 марта было поддержано комитетом думы по депутатской деятельности. Мурад Аннамамедов возглавляет Ярославский симфонический оркестр с 1994 года, с 2003 года — народный артист России.

С 2010 года звание почетного гражданина Ярославской области присваивается не более чем трем лицам в течение срока полномочий одного созыва Ярославской областной думы. За этот период почетными гражданами Ярославской области стали первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, экс-руководитель Ярославского облисполкома Владимир Ковалев, глава Угличского района Элеонора Шереметьева, глава областной ветеранской организации Александр Каменецкий.