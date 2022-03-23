Москва, , 11:32 — REGNUM За развитие единой информационной системы Росфинмониторинга подрядчику готовы выплатить до 461 млн рублей. Соответствующий конкурс пройдёт 15 апреля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

It Иван Шилов © ИА REGNUM

Выполнить работы победитель должен будет до 16 декабря 2022 года.

Максимальная цена контракта — 461 192 350 рублей, которые заложены в федеральном бюджете.

В техзадании уточняется, что развивать систему планируется «в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Бороться с этим планируется в том числе за счёт «создания и развития интеллектуальной цифровой технологической платформы для участников национальной системы».

Напомним, также на апрель назначен IT-тендер одного из подразделений МВД России. За техническое сопровождение эксплуатации информсистем в сфере миграции в ближайшие три года готовы выплатить до 1,83 млрд рублей.