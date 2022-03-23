Москва, 23 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. За развитие единой информационной системы Росфинмониторинга подрядчику готовы выплатить до 461 млн рублей. Соответствующий конкурс пройдёт 15 апреля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM It

Выполнить работы победитель должен будет до 16 декабря 2022 года.

Максимальная цена контракта — 461 192 350 рублей, которые заложены в федеральном бюджете.

В техзадании уточняется, что развивать систему планируется «в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Бороться с этим планируется в том числе за счёт «создания и развития интеллектуальной цифровой технологической платформы для участников национальной системы».

Напомним, также на апрель назначен IT-тендер одного из подразделений МВД России. За техническое сопровождение эксплуатации информсистем в сфере миграции в ближайшие три года готовы выплатить до 1,83 млрд рублей.