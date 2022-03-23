Москва, 23 марта 2022, 11:28 — REGNUM Российская лыжница, олимпийская чемпионка Вероника Степанова досрочно завершила сезон. Об этом 23 марта она написала в Telegram-канале.
Степанова приняла решение завершить сезон по медицинским показаниям.
«Соревновательный сезон для меня закончен. Отремонтирую организм и вернусь к серьёзным тренировкам летом, если получится — раньше», — написала Степанова.
Она добавила, что чемпионат в России в Сыктывкаре вынуждена пропустить.
Напомним, Степанова стала олимпийской чемпионкой в эстафете на Играх-2022 в Пекине.
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