Москва, , 11:28 — REGNUM Российская лыжница, олимпийская чемпионка Вероника Степанова досрочно завершила сезон. Об этом 23 марта она написала в Telegram-канале.

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Степанова приняла решение завершить сезон по медицинским показаниям.

«Соревновательный сезон для меня закончен. Отремонтирую организм и вернусь к серьёзным тренировкам летом, если получится — раньше», — написала Степанова.

Она добавила, что чемпионат в России в Сыктывкаре вынуждена пропустить.

Напомним, Степанова стала олимпийской чемпионкой в эстафете на Играх-2022 в Пекине.

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