Симферополь, , 11:27 — REGNUM Более чем в два раза готовы увеличить объёмы производства на Симферопольском кабельном заводе ООО «Энергомир» — до четырёх тысяч километров кабеля в год. Сегодня продукция предприятия крайне востребована как на полуострове, так и в других российских регионах.

Оборудование на симферопольском предприятии Http://энерго-мир.рф

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«Всё время, которое мы работали, это с 2015 года по сегодняшний день, можно сказать, работали в условиях санкций для нашей страны. Но, тем не менее, видна динамика нашего развития. Я надеюсь, новые санкции — это возможность для экономики в целом. Это большой потенциал к росту и развитию», — рассказал телеканалу «Миллет» директор завода Никита Гриневец.

В 2021 году на предприятии было переработано 1 200 тонн меди, объём выпуска продукции сегодня составляет полторы тысячи км кабеля в год. Симферопольской продукцией снабжается 70% предприятий Крыма. При этом около 80% выпускаемого кабеля отправляется в другие российские регионы. На предприятии утверждают: мощности позволяют увеличить объёмы производства более чем в два раза, до трёх — четырёх тысяч километров кабеля в год.